Der Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts in der Auestraße hat am Donnerstagabend zwei 21 und 28 Jahre alte Männer beim Klauen erwischt. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Detektiv die zwei Männer dabei, wie sie Lebensmittel und andere Gegenstände im Wert von rund 64 Euro abwechselnd in einen mitgebrachten Rucksack steckten. Die Männer hätten zwar an der Kasse diverse andere Waren, nicht aber den Inhalt des Rucksacks bezahlt. Beim Verlassen des Geschäfts seien die Täter von Mitarbeitern angehalten worden.