Einen Ladendiebstahl aus einem Supermarkt in der Auestraße meldet die Speyerer Polizei vom Freitagabend. Demnach beobachtete der Ladendetektiv zwei Männer im Alter von 45 und 43 Jahren, wie sie mehrere Artikel aus den Regalen des Supermarktes nahmen und sich in in ihre Jacken- und Hosentaschen steckten. Die Beamten brachten die Beschuldigten anschließend auf die Dienststelle. Beide Männer erwarte ein Strafverfahren.