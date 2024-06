Aufgrund von Baumaßnahmen von Stadt und Stadtwerken wird von Montag, 3. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 7. Juni, die Auestraße auf Höhe Im Neudeck sowie auf Höhe des Dehner Garten-Centers in Fahrtrichtung Wormser Landstraße gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Der Verkehr in Richtung Osten wird nicht beschränkt, so die Stadtverwaltung, die unter Telefon 06232 14-2938 Fragen zu dem Bauprojekt in der stark frequentierten Straße durch das Gewerbegebiet im Speyerer Osten beantwortet.