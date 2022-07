Kurz abgewandt – und schon Objekt eines mutmaßlichen Diebes. So erging es laut Polizeibericht vom Wochenende am Freitag, 11.25 Uhr, einer Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Auestraße. Sie habe die Anhängerkupplung ihres Autos überprüft, als sich ein Mann durch die geöffnete Scheibe der Fahrertür in den Wagen gelehnt habe, um an die Handtasche auf dem Beifahrersitz zu gelangen. Eine Zeugin habe Alarm geschlagen und den Täter angesprochen, sodass dieser ein Handy und eine Geldbörse zurückgab und flüchtete: Er wird als 25 bis 30 Jahre alt, schlank und mit kurzen Jeans, einem schwarzen Shirt und einer dunkelblauen Schildkappe bekleidet geschrieben. Er habe eine Männerhandtasche dabeigehabt. Die Polizei rät, auch bei nur kurzzeitiger Abwesenheit am Fahrzeug, etwa für das Lösen eines Parktickets, dieses ordnungsgemäß zu verschließen.