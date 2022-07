Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Firma in der Speyerer Auestraße eingebrochen, haben aber offenbar nichts entwendet. Das berichtet die Polizeiinspektion Speyer. Die Täter hebelten demnach gegen 1.45 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen so in das Gebäude ein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.