Nach dem Konsum eines Joints hat sich ein LKW-Fahrer am Freitag gegen 0.30 Uhr offenbar noch in der Lage gesehen, sein Gefährt durch die Auestraße zu steuern. Dort wurde er von der Polizei kontrolliert, wie es in einer Mitteilung der Beamten heißt. Demnach habe der 28-Jährige nach Marihuana gerochen und entsprechende Auffälligkeiten gezeigt. Ein Urintest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann sei die Weiterfahrt untersagt und auf die Dienststelle gebracht worden. Dort hätten die Beamten ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.