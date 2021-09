Tempo runter, bitte: Das ist die Botschaft auf den gelben Transparenten der Verkehrswacht, die jeweils zum Schuljahresbeginn rund um die Speyerer Schulen aufgehängt werden. In Speyer-West lasse die Einsicht vieler Autofahrer zu wünschen übrig, meint RHEINPFALZ-Leserin Jutta Ackermann. Sie stellt auch fest, dass der Hinweis in der Georg-Kerschensteiner-Straße, also bei Berufs- und Burgfeldschule, aus ihrer Sicht zu hoch hängt und definitiv falsch herum: „Nur Falschfahrer, die entgegen der Einbahnstraße fahren, werden dieses Banner – wenn überhaupt – lesen können.“ Andere müssten Spiegelschrift beherrschen.

Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei will dem Hinweis nachgehen. Ihr zufolge gibt die Verkehrswacht die Banner an die Stadt zum Aufhängen weiter. Verkehrssicherheit spiele bei der Polizeiinspektion eine große Rolle, sagt Sprecherin Emine Etyemez. Zwar müsse die „Wassermaxe“-Aktion für alle Erstklässler zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Es seien aber Besuche der Kitas und Schulen und Aufklärungstermine im Freien geplant.