Mit elf neuen Corona-Fällen seit dem Wochenende hat die Stadt Speyer nach Landesangaben am Montag den Grenzwert von 50 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Ihr Inzidenzwert ist von 45,5 auf 59,3 gestiegen. Die Stadtverwaltung will nun beobachten, ob ihre seit Montag geltende Allgemeinverfügung zur Entspannung der Infektionslage beiträgt. Zudem soll am Dienstag mit dem Rhein-Pfalz-Kreis und der Stadt Frankenthal, die ähnlich betroffen sind, über mögliche weitere Maßnahmen beraten werden.

Mehrere neue Fälle wurden im städtischen Abstrichzentrum in der Halle 101 „entdeckt“.