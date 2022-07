Früher war es extrem selten, wenn ein Mensch ein so hohes Alter von 100 Jahren erreichte. Heute ist das etwas anders. In Speyer leben derzeit neun Hundertjährige, acht Frauen und ein Mann. Allein im Haus am Germansberg ist am Sonntag schon der zweite 100. Geburtstag seit Mitte Juni zu feiern. Isabella Becker-Marx heißt die Jubilarin.

Nach einem Rezept für ein so langes Leben befragt, äußert sich Becker-Marx eher zurückhaltend. Dann sagt sie, dass sie neugierig aufs Leben sei, einen Literaturkreis im Hause besuche und Menschen gerne zum Gespräch bewege. Geboren ist die Jubilarin in Gleiwitz (heute Gliwice) in Oberschlesien. Ihre ersten Lebensjahre habe sie ebenfalls in dieser Region, in Hindenburg (heute Zabrze), verbracht. „In Breslau habe ich Abitur gemacht. Mit meiner Familie bin ich 1945 von polnischen Milizen vertrieben worden“, berichtet sie.

Danach sei sie im Alter von 23 Jahren nach Mainz gezogen und habe an der dortigen Universität Pharmazie studiert. „Dort lernte ich auch meinen späteren Ehemann kennen. Er war Jurist, Professor und hat an den Universitäten Heidelberg und Mannheim gelehrt. Geheiratet haben wir 1950.“ Aus der Ehe sind zwei Töchter hervorgegangen, von denen eine noch lebt.

Als Apothekerin gearbeitet

Später seien sie nach Bad Herrenalb gezogen. Sowohl dort, wie auch zuvor in Mainz habe sie als Apothekerin gearbeitet. Im Urlaub sei sie sehr oft in Irland gewesen, da ihre Mutter von dort stammte. Ihr Ehemann sei 2004 verstorben. Ihre Tochter Iris besuche sie und gehe mit ihr häufig in den Garten. „Enkelkinder habe ich keine“, erzählt Becker-Marx. Im Heim habe sie gute Kontakte, sei in der Erzählgruppe, mache Gedächtnistraining und sei beim Singen dabei. „Früher war ich sehr sportlich und auch ehrenamtlich tätig. In Bad Herrenalb hatte sie zwei Hunde, Berry und Pascha, einen Hovawart und einen Neufundländer. Seit 2017 lebt sie im Haus am Germansberg.