Weitere neun Corona-Fälle sind am Mittwoch für die Stadt Speyer vom Landesuntersuchungsamt (LUA) gemeldet worden. Aktuell gelten somit 317 Speyerer und Speyererinnen als infiziert. Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, bei der das für Speyer zuständige Gesundheitsamt angesiedelt ist, teilt mit, dass sich die meisten Neuinfektionen bei ungeimpften Personen verorten lassen. Laut dem LUA liegt der Inzidenzwert bei Neuinfektionen in Speyer bei 86,7. Das ist etwas weniger am Vortag (88,7). Es gilt weiterhin Warnstufe eins der Domstadt. Seit Beginn der Pandemie sind in Speyer 89 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.