Auch in Speyer wehten die Flaggen vor öffentlichen Gebäuden am Montag auf halbmast für die Queen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte die Trauerbeflaggung anlässlich des Staatsbegräbnisses von Elizabeth II. in England angeordnet. Im Fall der für zahlreiche Gebäude inklusive der Schulen verantwortlichen Stadtverwaltung teilt eine Sprecherin mit, die Maßnahme „gerne aus Respekt und Anerkennung“ vor der verstorbenen Königin umgesetzt zu haben. Der Aufwand dafür halte sich in Grenzen: „Die Flaggen sind vorhanden und liegen bei den Hausverwaltern.“