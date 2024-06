Spätestens seit dem 9. Juni hat die rechtsnationale Welle des Rassemblement National (RN) um Marine Le Pen auch Chartres, Speyers französische Partnerstadt, erreicht.

Bei den Europawahlen erhielt die RN-Liste mit Spitzenkandidat Jordan Bardella in Chartres mit 22 Prozent die meisten Stimmen, 4,5 Prozentpunkte mehr als 2019. Dabei ist der Aufstieg des rechtsextremen Lagers in Chartres nicht ganz so spektakulär wie auf nationaler Ebene,