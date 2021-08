Eine Impfung von Zwölf- bis 17-Jährigen ist ab sofort auch im Speyerer Impfzentrum möglich. Das teilt die Stadt mit. Der Betreiber reagiert damit auf einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz. Angeboten werde das Vakzin von Biontech/Pfizer – nach vorherigem ärztlichen Beratungsgespräch und Einverständnis des Impfwilligen sowie eines Erziehungsberechtigten. Terminvereinbarungen seien nicht erforderlich. Geöffnet ist montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr. Ein Altersnachweis sei erforderlich.

„Ich begrüße den Beschluss der Ministerinnen und Minister, denn es ist die Herdenimmunität, die aus der Pandemie herausführt, und dabei steht das Impfen an oberster Stelle“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Mitteilung. Impfungen Minderjähriger gab es im Speyerer Zentrum am Dienstag noch nicht. Es kam auch kein neuer Infektionsfall in der Stadt hinzu (Inzidenz 11,9).