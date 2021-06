Die Diskussion um die untersagte Beleuchtung des Münchener EM-Stadions in den Regenbogenfarben ist in der Region aufgegriffen worden. Privatleute und Firmen zeigten Flagge, um sich für gesellschaftliche Vielfalt stark zu machen. Beispiele waren in der Domstadt das Stadthaus oder die Firma TE Connectivity in der Siemensstraße. Hier gab es sogar die um zusätzliche Farben erweiterte Regenbogenflagge zu sehen.