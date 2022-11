Auch in diesem Jahr wird wieder ein großer Weihnachtsbaum auf dem Domplatz leuchten. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, spendet der Speyerer Skiclub eine Tanne aus dem Schwarzwald. Transportiert werde der Baum mit Hilfe des Technisches Hilfswerks und aufgestellt mit Unterstützung der Firma Stahlbau Merkel und der Abteilung Stadtgrün. Wann dies erfolgt, steht noch nicht fest, der Zeitpunkt müsse erst mit dem Domkapitel abgestimmt werden, so die Stadt. Geschmückt werde der Weihnachtsbaum wie in den Vorjahren mit Lichtern und Kugeln, Einschränkungen beim Lichterglanz aufgrund der Energiekrise seien nicht vorgesehen. Zuvor hatten bereits die Stadtwerke angekündigt, die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt ohne Abstriche erstrahlen lassen zu wollen. Stehenbleiben soll der Baum vor dem Dom bis Mariä Lichtmess am 2. Februar.

In einzelnen Stadtteilen werden ebenfalls wieder Bäume aufgestellt. So kümmert sich nach Angaben der Verwaltung der Stadtteilverein Speyer-Nord um einen Weihnachtsbaum auf dem Heinrich-Lang-Platz, der Stadtteilverein Speyer-West besorgt und schmückt einen Baum für den Berliner Platz, und den Platz der Stadt Ravenna wird ein Weihnachtsbaum zieren, den der Stadtteilverein Speyer-Süd bereitstellt. Auch soll es wieder einen Wettbewerb um den am schönsten geschmückten Baum in der Innenstadt geben.