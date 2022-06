Auch in den Sommerferien 2022 sollen für Wirte in Speyer Verlängerungen der Sperrzeiten möglich sein. Das teilte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) mit. Im vorigen Jahr hatte es eine Sonderregelung für Freitage und Samstage in den Sommerferien gegeben, sodass nicht wie normalerweise je nach Standort nur bis 22 oder 23 Uhr, sondern bis 24 Uhr ausgeschenkt werden durfte. 2021 hatte die Stadtverwaltung Corona-bedingt auf Gebühren verzichtet, in diesem Jahr werde mit der Genehmigung jedoch eine Gebühr verbunden sein, kündigte Seiler an. Die Ausnahme werde für die Freitage und Samstage in den sechs Ferienwochen – also zum ersten Mal am 29. Juli – gelten, und sie hoffe, dass es wie im Vorjahr durchweg rücksichtsvoll ablaufen werde, so die OB: „Es wurde nicht ausgereizt, und es gab keine Beschwerdelage.“

Angesprochen wurde das Thema auch vorige Woche im Stadtrat auf Anfrage des Speyerer Gastronomen Phil Garthe von „Avantgarthe“. Er forderte einen runden Tisch zum Thema Außengastronomie und liberalisierte Sperrzeiten. „Es ist ganz klar gewünscht, dass die Terrassen und Freisitze der Restaurants in Speyer bis 23 Uhr in den Monaten Juni bis August geöffnet sein sollen. Wir sind eine europäische Touristenstadt“, so Garthe auf Anfrage. Es gehe auch um Einnahmemöglichkeiten für die von der Pandemie gebeutelten Betriebe. Seiler kündigte an, in einer städtischen Arbeitsgruppe über mögliche Ausweitungen und die Regelungen für die kommenden Jahre zu sprechen.