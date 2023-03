Eine Schlägerei am Judomaxx in der Butenschönstraße beschäftigte die Polizei am Freitag, 12.30 Uhr. Ihren Bericht zufolge hat eine Zeugin eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet. „Die zwei Tatverdächtigen waren zunächst fußläufig flüchtig, konnten jedoch im Nahbereich durch die Einsatzkräfte festgenommen werden“, heißt es. Der Streit habe sich entwickelt, als die beiden 17- und 19-Jährigen sich auf dem Judomaxx-Gelände danebenbenommen und unter anderem mehrfach auf den Boden gespuckt hätten. Darauf angesprochen, hätten sie einen 43-Jährigen attackiert, gegen den Oberkörper geschlagen und ihn durch eine Kopfnuss verletzt. Die Beamten berichten von einer Alkoholisierung der jungen Leute mit 1,78 und 1,56 Promille – und einer Überraschung: „Womit die beiden nicht rechneten, war, dass sich der 43-jährige Geschädigte durchaus zu wehren wusste und sie nach anfänglicher Überraschung in die Flucht schlug.“