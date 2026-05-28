Nach Schlägen und Tritten endet der Streit um eine misslungene Autoreparatur in Speyer für einen 35-jährigen Mann im Krankenhaus – und für den Täter vor Gericht.

Eigentlich ging es bei einem Streit am 5. Januar 2025 in Speyer nur um eine „Nichtigkeit“ – da sind sich alle Beteiligten beim Prozess vor dem Amtsgericht einig. Am Abend zuvor holte ein Taxifahrer ein Auto aus einer Werkstatt ab. „Der Mercedes war nicht in Ordnung, die linke Seite des Autos quietschte während der Fahrt“, schildert er als Zeuge vor Gericht. Er habe daher am nächsten Tag ein anderes Auto für die Fahrgäste genommen. Gegen 18 Uhr habe er in einer Speyerer Shisha-Bar seinen Feierabend verbracht, als dort der Werkstattchef auftauchte und ihn vor die Tür bat. „Der hat mir eine geknallt, ich habe den Schlag gespürt und dann hat mein Ohr gepiept“, erinnert sich der 35-Jährige. Der Angreifer habe auch seine Familie bedroht.

Etwa eine Stunde später trafen sich die beiden erneut, diesmal auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Nähe der Shisha-Bar. Nach Angaben von Rechtsanwalt Andreas Flory, der den 35-Jährigen in seiner Nebenklage vertritt, ging sein Mandant davon aus, dass sich der Werkstattchef für seinen Angriff entschuldigen wollte. Doch es kam anders: Als der Taxifahrer seine Schuhe binden wollte, trat ihn sein Widersacher mit seinem Fuß heftig gegen den Kopf, heißt es in der Anklage von Staatsanwältin Janina Edel. Das Opfer habe das Bewusstsein verloren und sich den Kiefer gebrochen.

Zweimal operiert

Der 35-Jährige schildert im Gerichtssaal wortreich und detailliert den damaligen Angriff und die Folgen, unter denen er bis heute leide. Zweimal sei im Krankenhaus sein Kiefer operiert worden. Seine Sehkraft auf dem rechten Auge sei eingeschränkt, er habe einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, nehme immer wieder Schmerzmittel und werde so häufig krankgeschrieben, dass er befürchte, seinen Job zu verlieren. Nach der Attacke habe er nur flüssige Nahrung zu sich nehmen können, auch jetzt noch könne er nicht alles essen, weil sein Kiefer nicht völlig geheilt sei. Der Richterin präsentiert der 35-Jährige eine durchsichtige Dose, in der sich acht Schrauben befinden, die ihm nach der zweiten Kieferoperation wieder entfernt wurden. Außerdem leide er unter ständiger Angst. „Mir macht im Leben nix mehr Spaß“, fasst er seine aktuelle Situation zusammen.

Dafür verantwortlich soll der 47 Jahre alte Angeklagte sein. Der Mann ist mit einer Unterbrechung seit den 1990er-Jahren in Deutschland, arbeitete zunächst im Autohaus seines Bruders und betreibt heute einen eigenen Autohandel mit Werkstatt in Speyer. Vor Gericht gibt er sich wortkarg und lässt meist seinen Verteidiger Tobias Hahn sprechen. Der erklärt, sein Mandant räume die Taten ein, entschuldige sich dafür und wolle ein Anti-Aggressions-Training machen. Als Wiedergutmachung biete er dem 35-jährigen Opfer 4000 Euro an.

Langes Vorstrafenregister

Das Geständnis des Angeklagten beschleunigt den Prozess. So müssen zahlreiche Zeugen nun doch nicht vor Gericht aussagen. Verteidiger Hahn fordert wegen des Geständnisses, es für seinen Mandanten bei einer Bewährungsstrafe von einem Jahr zu belassen. Allerdings ist der 47-Jährige vor Gericht kein Unbekannter. 2011 wurde er in Frankfurt wegen Geldwäsche in Millionenhöhe und wegen Kokainhandels zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. 2020 folgte in Mannheim eine Geldstrafe, weil er unerlaubt im Besitz einer Schusswaffe war.

Für Staatsanwältin Edel sind die Vorstrafen der Grund, warum sie zwei Jahre und vier Monate Gefängnis ohne Bewährung für den Angeklagten fordert. Aus Angst um den Ruf der Autowerkstatt habe er seine Tat geplant, außerdem leide das Opfer unter den Folgen der Gewalttat. Nebenklage-Anwalt Flory schließt sich der Forderung an.

Richterin Sascha Umealo-Wells entscheidet sich für eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren Haft für den Angeklagten, und zwar wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Sein Geständnis wirke sich „massiv strafmindernd“ aus. Allerdings müsse der 47-Jährige nun drei Jahre lang straffrei bleiben, um nicht doch noch im Gefängnis zu landen. Als Bewährungsauflage muss er ein Anti-Aggressions-Training machen und dem Taxifahrer in Raten insgesamt 5000 Euro zahlen. Doch diese Summe ist nach Ansicht von Nebenklage-Anwalt Flory nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Jurist sagte auf Anfrage, er werde nun die zahlreichen Atteste des Opfers sichten und einen Zivilprozess gegen den Verurteilten in die Wege leiten. Ziel sei ein weit höheres Schmerzensgeld. Für den 47-Jährigen ist der Fall damit wohl noch nicht ausgestanden.