Fünf Karateka aus Speyer standen in Luxemburg auf der Matte und zeigten mit guten Platzierungen, dass sie gerüstet sind für die deutsche Meisterschaft am Samstag.

Wie im Vorjahr traten die Athleten des Shotokan Karate Dojo Spira beim Coupe Internationale de Kayl in Luxemburg an. Über 800 Karateka aus 17 Nationen (darunter auch Indien, Pakistan, Nepal, Frankreich, Belgien, Niederlande, Ghana) waren dabei.

Am ersten Wettkampftag waren die jüngeren Athleten gefordert. Noemi Gutzler, Thore Holzmayr, Elias Zwick und David Gutzler blieben trotz sehr starker Konkurrenz ruhig und zeigten ihr Können. Noemi erreichte in der Kategorie Kata U9 den dritten Platz. Thore musste sich in der Kategorie Kata U11 mit dem siebten Platz zufriedengeben. Elias, gesundheitlich etwas angeschlagen, startete in der Kategorie Kata U13 und erreichte dort ebenfalls Platz siebten. David startete in der Kategorie Kata U14 und verfehlte den Sprung aufs Treppchen nur knapp. Er scheiterte in einem kleinen Finale und wurde am Ende Fünfter.

Liedy staret doppelt

Der Sonntag gehörte den älteren Sportlern. Jonas-Pascal Liedy startete in zwei Kategorien. In der Kata U18 erkämpfte er sich den fünften Platz. Bei den Kata Senior konnte er sich trotz guter Leistungen nicht durchsetzen.

Nach zwei aufregenden und spannenden Turniertagen zog Trainerin Heidi Holzmayr ein positives Fazit: „Ich bin mehr als stolz auf unsere Karatekas. Wir können uns über die gezeigten Leistungen freuen und sind sehr gespannt, wie sich unsere Athleten bei der deutschen Meisterschaft der Schüler in Ludwigsburg am Samstag schlagen werden.“