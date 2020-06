Die städtische Sammelunterkunft für Asylbewerber in der Engelsgasse ist diese Woche in den Regelbetrieb zurückgekehrt. Über sie war eine 14-tägige Quarantäne verhängt worden, nachdem sich einer der 28 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert hatte. Seine Mitbewohner seien gesund geblieben und dürften jetzt auch wieder die Gemeinschaftsküchen nutzen, so die Stadt. Sie vermeldete für Speyer am Freitag keine neuen Infizierten: 95 Bürger waren demnach seit Beginn der Pandemie betroffen, 85 sind genesen, zwei verstorben. 36 Personen sind aktuell in Quarantäne.