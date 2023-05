Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Polizei dauern die Ermittlungen wegen der sieben Afghanen, die am Silvestertag am A61-Rastplatz Binshof aus einem Lkw-Anhänger geholt wurden, an. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer Asylanträge stellen.

Der Fall war diese Woche bekannt geworden. Vier der Männer seien in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord untergebracht, so deren Leiter Steffen Renner auf Anfrage.