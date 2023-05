Der ASV 1946 Waldsee ist der April-Gewinner des Vereinswettbewerbs „Verein des Monats“, seit einigen Jahren schon ausgerichtet vom Online-Portal „vereinsleben.de“. Das teilt der Sportbund Pfalz in der Mai/Juni-Ausgabe 2023 seines Magazins „Pfalzsport“ mit.

Der von Alexander Krieger und Markus Regenauer als erster und zweiter Vorsitzender geführte Verein dürfe sich „über einen Preis von 5.000 Euro freuen, bereitgestellt vom Gewinnsparverein der Sparda-Bank Südwest“ heißt es weiter. Den Preis gibt es in erster Linie für die Umgestaltung des Hartplatzes in einen Rasenplatz.

Hartplätze seien „seit einiger Zeit am Aussterben“ heißt es in der Sportbund-Broschüre, und „führen so zu einer sinkenden Wettbewerbsfähigkeit der Vereine, zur Abwanderung von Mitgliedern und zu Problemen bei der Akquise neuer Spieler, vor allem in dem sehr wichtigen Jugendbereich“.