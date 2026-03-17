Ein „Abend voller Emotionen, Erinnerungen und Stolz“ – so fasst der zweite Vorsitzende des ASV Waldsee, Markus Regenauer, mehrere Stunden Jubiläumsabend zusammen.

Der bot zum 80-jährigen Bestehen des Vereins zahlreiche Highlights. „Werte sind wichtiger denn je“, so Vorsitzender Alexander Krieger zur aktuellen weltpolitischen und lokalen Lage. Der ASV vertritt tragfähige menschliche Werte, die ihre Wurzeln sowohl in der Vergangenheit haben als auch zukunftsfähig sind.

Darunter sind Offenheit, starkes Miteinander – „jeder Mensch hat seinen Platz“ –, Ehrenamt, vielfältige Bewegungsangebote für alle und Inklusion. Alle Werte lebt der ASV auch auf der Veranstaltung sichtbar: Ein volles Kulturhaus mit großer Bandbreite an Menschen, die die Menschlichkeit ihres Vereins schätzen und gerührt sind, als Krieger in Tränen ausbricht aufgrund des Rückhalts, den er im Verein und insbesondere seiner Familie erfährt.

Wertvolles Ehrenamt

Das Ehrenamt wird während des Abends immer wieder als „sehr wertvoll“ gewürdigt – und sowohl Alt wie Jung entsprechend mit Ehrungen bedacht. Es sind zahlreiche Geehrte, sowohl im Ehrenamt als auch bezüglich der sportlichen Leistungen in allen Bereichen, die sich sehen lassen können.

Ein paar der Erfolge: Die Fußball-Herrenmannschaft ist „auf einem guten Weg, sich von dem bitteren Abstieg zu erholen“. Der Verein stemmt sieben Schiedsrichter, wo sonst Mangel herrscht. Die Alten Herren fungieren als Bindeglied zwischen der ersten und zweiten Mannschaft sowie dem Walking Football.

Badminton Stützpunkt

Tischtennis feiert dieses Jahr sein 55-jähriges Bestehen und bietet eine eigene Vereinsmeisterschaft an. Badminton ist offizieller Verbandsstützpunkt Rheinland-Pfalz. Die Jugend soll auch hier mehr sichtbar gemacht werden. Der U12-Bereich hat ein „Alleinstellungsmerkmal“. Die Karate-Jugend ist international erfolgreich mit Platzierungen.

Walking Football trat beim Supercup als einzige rheinland-pfälzische Mannschaft an und holte den sechsten Platz. Seit letztem Jahr gibt es ein eigenes Marketing-Team. Der Verein, der auf sehr bewegte 80 Jahre zurückblickt, in denen er Niederlagen und Widrigkeiten als Chancen begriff, freut sich über immer noch steigende Mitgliederzahlen und eine erstarkende Jugend – allein das wiederbelebte Fußballturnier steigt Ende Juni mit 50 Mannschaften und einer langen Warteliste.

Gelebte Inklusion

Inklusion leben die Waldseer ebenfalls bis ins Detail: Die musikalische Unterhaltung des Abends übernahmen „21 Plus und Freunde“. Der verschenkte Wein kommt von der Lebenshilfe Bad Dürkheim. Und die sportliche Inklusion blüht, mittlerweile sogar als offizieller Inklusionsstützpunkt. Die „Heroes“ mit Philipp Erbach als Schütze des Siegtores schafften es unter anderem bis nach Belgien zur Europameisterschaft und belegten den ersten Platz.

Die neu gegründeten „Heroes Kids“ erfreuen sich wachsender Beliebtheit. An Werten auch in Hinsicht auf die Lebensgrundlage Natur und das Projekt „Der ASV blüht auf“ orientiert sich auch die Showeinlage des Männerballetts – „Schützt die Bienen“, „Schützt unsere Zukunft“ steht auf den hochgehaltenen Plakaten der als Bienen verkleideten Darsteller.

Bewegtsein, bewegen, aufblühen, Stachel zeigen sind weitere Botschaften des fröhlichen Tanzes. „Wir waren immer mehr als ein Sportverein. Der Verein ist ein Stück Heimat“, so der Vorstand. „Unser Jubiläumsjahr lebt.“ Und die Heimat, die Gemeinde, der Gemeindeverbund, das Land unterstützen ihn mit konstruktiven Gesprächen und handfesten Finanzen. Der Landkreis beteiligt sich unter anderem mit 35.000 Euro an den geplanten Maßnahmen des ASV, die Gemeinde mit dem Doppelten.