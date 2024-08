Der ASV Schwegenheim hat als Erster aus dem verlustpunktfreien Führungsquartett der C-Klasse vorlegt.

Die Gäste gewannen am Mittwochabend dank vier Treffern von Christian Meisl bei ASV Harthausen II 4:2. Den ersten Saisonsieg feierte SG ASV Waldsee II/VfL Neuhofen II mit 5:2 (3:2) bei SG Lachen-Speyerdorf/VfL Duttweiler II in Duttweiler. Luca Grädler und Kai Brodbeck brachten den ASV 2:0 in Front. Nach dem Ausgleich trafen Alexander Schäfer, Maik Schlapmann, Grädler. Zumindest das erste Rundentor glückte TSV Lingenfeld II beim 1:3 gegen 08 Haßloch III.