Vier Space-Shuttle-Missionen, mehr als 40 Tage im All und mehrere Außenbordeinsätze: Mit Kathryn Thornton kommt im Juli eine erfahrene ehemalige NASA-Astronautin nach Speyer.

Der „Space Summer“ im Technik Museum Speyer geht weiter: Am Samstag, 18. Juli, ist die frühere NASA-Astronautin Kathryn Thornton zu Gast. Die Veranstaltung findet von 14 bis etwa 16 Uhr im Forum-Kino des Museums statt.

Wie das Technik-Museum mitteilt, berichtet Thornton dort über ihre vier Space-Shuttle-Missionen und ihre Erfahrungen im All. Im Anschluss ist eine Gesprächs- und Fragerunde mit dem Publikum geplant. Kinder bis 14 Jahre können außerdem ein Erinnerungsfoto mit der Astronautin machen.

Thornton zählt zu den erfahrensten Astronautinnen der NASA. Zwischen 1989 und 1995 absolvierte sie vier Weltraummissionen und verbrachte nach Angaben des Museums mehr als 40 Tage im All. Zudem nahm sie an drei Außenbordeinsätzen teil, die zusammen mehr als 21 Stunden dauerten.

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Der Zutritt ist mit einer gültigen Eintrittskarte des Technik-Museums möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Der „Space Summer“ ist Teil des Jubiläumsjahres der Technik-Museen Sinsheim und Speyer. Bereits am 20. Juni war die deutsche Astronautin Rabea Rogge zu Gast. Für Samstag, 8. August, kündigt das Museum außerdem einen Auftritt des NASA-Astronauten Mark Lee an. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.technik-museum.de.