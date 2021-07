Am 7. August ist (endlich) wieder ein Astronaut zu Gast im Speyerer Technik-Museum und berichtet über seine Flüge ins All: Jack Lousma. Nachdem er die Nasa verlassen hatte, begann er eine politische Karriere. Das verbindet ihn mit seinem Kollegen John Glenn, der vor 100 Jahren geboren wurde.

Jack Lousma wollte nach seiner Zeit bei der Nasa mit zwei Raumflügen (Skylab 3 1973 und Space Shuttle STS-3 1982) als Mitglied der republikanischen Partei Senator in Michigan werden, verlor aber 1984 die Wahl.

In diesem Jahr 1984 wollte ein älterer Kollege von ihm sogar Präsident der USA werden, scheiterte aber in den Vorwahlen der Demokraten. Dennoch war der besagte Kollege in der Politik weit erfolgreicher als Lousma und 25 Jahre lang Senator für den Staat Ohio. Am 18. Juli wäre dieser Astronaut und Politiker 100 Jahre alt geworden. Die Rede ist (natürlich) von John Herschel Glenn, dem nach Neil Armstrong wahrscheinlich berühmtesten und legendärsten amerikanischen Astronauten.

Falscher Alarm

Der in Cambridge/Ohio geborene Glenn war der erste Amerikaner, der am 20. Februar 1962 die Erde umrundete, in knapp fünf Stunden drei Mal im winzigen Mercury-Raumschiff Friendship 7. Durch einen Fehler bei der Anzeige wurde zeitweise befürchtet, der Hitzeschild würde nicht halten, was das Leben des Astronauten in große Gefahr gebracht hätte. Es war aber falscher Alarm. Glenn landete sicher und war von nun an ein „Star“ in den Staaten. Astronaut und Kapsel wurden von der Nasa nach dem Flug auf Weltreise geschickt, ihre „vierte Erdumrundung“.

Der damalige Präsident John F. Kennedy wollte seinen neuen Nationalhelden schützen und verbot weitere Raumflüge für ihn. Doch Glenn folg dann doch noch einmal in All. 36 Jahre nach seinem historischen Flug war er 1998 mit dem Space Shuttle Discovery im All und umrundete die Erde weitere 134 Mal. Er ist mit damals 77 Jahren bis heute der älteste ins All geflogene Mensch, genauer bis morgen, denn dann soll ja die 82 Jahre alte Fliegerin Wally Funk ins All fliegen.

Seine Frau starb an Covid19

John Glenn gehört mit Abstand zu den am frühesten geborenen Raumfahrern, nur der drei Monate ältere ukrainische Kosmonaut Georgi Beregowoi ist früher geboren.

John Glenns Mercury-Flug ist auf vielfältige Weise dokumentiert und im kollektiven Gedächtnis der Menschheit fest verankert. Auch in der Speyerer Raumfahrt-Ausstellung „Apollo and Beyond“ wird er selbstverständlich thematisiert. Glenn starb 2016 in Columbus, Ohio im Alter von 95 Jahren. Seine Gattin Annie, die er 1943 geheiratet hatte, wurde über 100 Jahre alt. Sie starb im Mai 2020 an Covid19.