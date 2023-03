Für den französischen Astronauten Michel Tognini (73) ging es am Samstagmorgen im Technik-Museum Speyer mit einer Hubarbeitsbühne in die Höhe, um ins Cockpit der sowjetischen Raumfähre Buran vom Typ OK-GLI zu gelangen. Dort wurde der Ehrengast von Gerhard Daum, dem Leiter der Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“, interviewt. Das Video aus dem Space Shuttle soll auf den Online-Kanälen des Museums veröffentlicht werden.

Am Nachmittag hielt Tognini dann im Forum-Kino des Museums einen Vortrag in englischer Sprache über seine beiden Weltraummissionen: 1992 der Flug mit einer Sojus-Kapsel zur russischen Raumstation Mir und 1999 als Missionsspezialist an Bord der US-Raumfähre Columbia. Ungefähr die Hälfte der rund 350 Plätze war im Forum bei Togninis Vortrag besetzt, wie Mitorganisatorin Lisa Brenner mitteilte. „Damit waren wir gut besucht.“