Lange hat Corona-bedingt Flaute bei Raumfahrtveranstaltungen im Technik-Museum Speyer geherrscht, am Samstag, 21. Mai, endet die Durststrecke mit einem „Knaller“. Zwölf Astronauten, darunter sechs Deutsche, sind bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Museums und der Association of Space Explorers (ASE) im Forum-Kino zu Gast.

Zwischen 15 und 16.30 Uhr berichten die Raumfahrer, unter ihnen Ulf Merbold, kurz über ihre Missionen. Danach erhalten die zwölf Europäer, elf Männer und eine Frau, den „ASE-Universal Astronaut Pin“ als Auszeichnung, heißt es auf der Webseite des Museums. Anschließend können die Besucher den Ehrengästen Dorin Prunariu, Ulf Merbold, Ernst Messerschmid, Franz Viehbröck, Klaus-Dietrich Flade, Michel Tognini, Jean-Pierre Haigneré, Thomas Reiter, Claudie Haigneré, Reinhold Ewald, Pedro Duque und Gerhard Thiele Fragen stellen. Zur Einleitung der Veranstaltung spricht Gerhard Daum, Leiter der Ausstellung Apollo and Beyond, „über die Geschichte der in Speyer ausgestellten Raumfähre Buran OK-GLI und die Entstehung Europas größter Raumfahrtausstellung“. Die Astronauten-Präsentation ist im Eintrittspreis des Technik-Museums Speyer enthalten und findet abwechselnd in deutscher und englischer Sprache statt. Der Zutritt ist nur mit einem gültigen Tagesticket und einer Sitzplatzreservierung möglich.