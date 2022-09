Deutschlands berühmtester Raumfahrer kommt wieder nach Speyer: Das Technik-Museum hat jetzt mit dem Vorverkauf für einen Vortrag von Alexander Gerst am Freitag, 4. November, begonnen.

ESA-Astronaut Alexander Gerst (46) hat bei zwei Missionen 362 Tage im Weltall verbracht und darüber medial ausführlich berichtet. Seine Social-Media-Kanäle sind gefragt. Am Freitag, 4. November, besucht Gerst das Technik-Museum Speyer und hält von 15.45 bis 16.45 Uhr einen Vortrag. Dabei berichtet der Astronaut laut Ankündigung des Museums über seine Missionen „blue dot“ und „horizons“, die er 2014 und 2018 auf der Internationalen Raumstation ISS absolvierte.

Der Vortrag findet im Forum-Kino des Museums statt. Tickets für den Vortag (inklusive Museumsbesuch) gibt es für Erwachsene zu 24 Euro und für Kinder zu 19 Euro unter www.technik-museum.de/gerst. Die Plätze sind demnach auf 300 Tickets begrenzt. Restkarten, sofern verfügbar, sind an der Kasse erhältlich. Alexander Gerst verbrachte während beider Missionen insgesamt 362 Tage, eine Stunde und 51 Minuten im Weltraum. Gerst war der elfte Deutsche im All und der dritte deutsche Astronaut an Bord der ISS.

Das Technik-Museum Speyer widmet dem Künzelsauer einen eigenen Ausstellungsbereich mit 65 Ausstellungsstücken. Die meisten davon waren auf der ISS dabei und sind nun Teil der Ausstellung „Apollo and Beyond“ in der Raumfahrthalle des Museums. 2015 war Gerst dort schon einmal zu Gast.