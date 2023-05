Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Coronavirus hat die Domstadt noch immer fest in der Hand. Seit Wochen ist der Inzidenzwert hoch, im Impfzentrum in der Stadthalle machen sich die Bedenken um das Vakzin von Astrazeneca bemerkbar. Dem will die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) entgegenwirken. Was man jetzt wissen muss.

Wie viele Menschen werden aktuell in der Stadthalle geimpft?

Über die Feiertage, von Gründonnerstag bis Mittwoch nach Ostern, wurden 841 Personen geimpft, 102 von ihnen zum zweiten Mal. In