Mit rund 200 Impfdosen mehr als in der Vorwoche rechnet das Speyerer Impfzentrum in der Stadthalle in dieser Woche. Das teilte Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mit. 275 Dosen des Impfstoffes von Biontech/Pfizer sowie 550 Dosen Astrazeneca sollen demnach in den kommenden Tagen verabreicht werden. Laut Eschenbach musste bisher kein Impfstoff vernichtet werden – auch nicht das Mittel des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca, das jüngst mit Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung zu kämpfen hatte. Laut der Sprecherin konnten alle Dosen „verimpft“ werden.

Stadt führt „Nachrückerliste“

Für Fälle, in denen Berechtigte Impftermine absagten, führe die Stadt eine „Nachrückerliste“. Dort seien Personen aus der priorisierten Gruppe eins gelistet, die noch keinen oder erst einen späten Termin erhalten haben. „Diese werden dann, sollten am Ende des Tages Impfdosen übrig sein, abtelefoniert und können dann ,spontan’ ins Impfzentrum kommen und sich impfen lassen“, erklärt Eschenbach. Ab sofort gebe es auch eine Liste für Personen der Impfgruppe zwei. Wie berichtet, können sich bestimmte Gruppen der zweiten Impfpriorität seit Montag online unter impftermin.rlp.de beim Land registrieren lassen. Laut Gesundheitsministerium gehören dazu unter anderem Personen mit hohem Infektionsrisiko in medizinischen Einrichtungen, Kita-Personal sowie Grund- und Förderschullehrer. Über 70-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen könnten sich aber – anders als in der Samstagausgabe berichtet – voraussichtlich erst ab Mitte März anmelden.

Vier neue Infektionen

Unterdessen wurden beim Landesuntersuchungsamt (LUA) am Montag ein neuer Corona-Todesfall für Speyer und vier weitere Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 41,5 (Vortag: 35,6).