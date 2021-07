Die zweite Impfaktion mit Astrazeneca am Sonntag, 9 bis 16 Uhr, auf dem Bö-Fashion-Parkplatz in der Auestraße, kommt zu einem besonderen Zeitpunkt: Am Freitag hat die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen, nach der Erstimpfung mit dem Vakzin von Astrazeneca für die Zweitimpfung einen anderen Wirkstoff zu verwenden. Ab Montag setzt dies das Land in seinen Impfzentren um. Initiator Professor Dr. Gerald Haupt bietet bei der Aktion am Sonntag, die sich nur an die 1622 am 16. Mai in Speyer erstgeimpften Personen richtet, dennoch Astrazeneca an. Die Bestellung sei bei der Stiko-Mitteilung schon abgeschlossen gewesen.

„Astrazeneca ist auch bei der Delta-Variante kein schlechter Impfstoff“, sagt er. Die Zweitimpfung jetzt biete schnellen Schutz. Wer es anders wünsche, könne von ihm aber zu einem späteren Termin auch eine Biontech-Impfung bekommen. Mehr als 100 E-Mails mit Nachfragen habe er dazu seit Donnerstag erhalten. Er erwarte deshalb, dass die Aktion am Sonntag kleiner wird als geplant, wisse aber auch: „Es gibt noch genug Leute, die Astrazeneca haben wollen.“ Reste davon biete er künftig in seiner Praxis in Verbindung mit einer Biontech-Zweitimpfung an.