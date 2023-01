Neuer Gastronomie-Standort an prominenter Stelle: Ein Restaurant mit dem Namen „Mr. Lian“ hat vorige Woche den Standort am Geschirrplätzel übernommen, der nach der Schließung des Lokals „Petersilie“ leergestanden hatte. Er kündigt „feine asiatische Küche“ an.

Unter anderem Sushi, indochinesische und japanische Küche stehen bei dem Standort der seit 1990 bestehenden Marke Mr. Lian, die auch in Wiesloch oder Kaiserslautern bewirtet, auf der Karte. Franchisenehmerin in der Maximilianstraße 96 in Speyer ist Thi Di Huynh, die für nähere Auskünfte zu ihrem Konzept aber nicht zur Verfügung steht. Geöffnet ist montags bis sonntags von 11 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 22 Uhr, außer am Ruhetag Dienstag.

Vorgänger „Petersilie“, 2015 in der Speyerer Innenstadt an den Start gegangen, war nach der Corona-Krise geschlossen worden. Im Internet war die Suche nach einem „geeigneten Nachfolger“ inseriert. Es habe sich um eine unternehmerische Entscheidung gehandelt, die sie nicht näher erläutern wolle, so Inhaberin Iris Wittmann auf Anfrage. Ihre gleichnamige Weinstube in Bad Dürkheim betreibt sie weiterhin.