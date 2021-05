Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), im Januar Pionier in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Test-Angebot in der Jugendförderung, hat in dieser Woche einen zweiten Standort in der Auestraße 9c dazugenommen. Abstriche sind demnach täglich von 12 bis 14.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Efitiv-Frauenfitnessstudio möglich. Der ASB biete in der Regel morgens und abends Tests in der Jugendförderung an und nehme jetzt mittags die mobile Station im Gewerbegebiet hinzu, berichtet Efitiv-Mitinhaber Mario Lutz, der mit seinem vierköpfigen Team geschult worden ist und Tests übernimmt. ASB-Fachbereichsleiter Andreas Wiedemann betont, dass jetzt an beiden ASB-Stationen auch PCR-Tests gemacht werden dürften, um positive Schnelltests zu überprüfen.

Am Donnerstag öffnet auch erstmals das neue Schnelltest-Zentrum der Malteser im Bruder-Konrad-Haus in Speyer-Nord. Es hat nach Mitteilung des Verbands von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet und am Wochenende von 9 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Wer Wartezeiten vermeiden möchte, könne per E-Mail an Schnelltestzentrum.Malteser-Speyer@Malteser.org einen konkreten Termin vereinbaren.

Breites Angebot in Speyer

Inzwischen gibt es in Speyer insgesamt gut 30 Stationen und Praxen mit Schnelltest-Angebot. Die komplette Liste steht im Netz unter corona.rlp.de/de/testen. Die Stadtverwaltung kooperiert mit acht Zentren, in deren Bilanz für vorige Woche 3025 Test stehen, davon zwei mit positivem Ergebnis. Mit 678 Tests lag der ASB in der Jugendförderung leicht vor dem Roten Kreuz in der Postgalerie (671) und den Maltesern in deren Zentrale im Alten Postweg (607). Am vierthäufigsten gefragt war in dieser Phase das Testzentrum des Pflegeteams Handermann am Berliner Platz (508).