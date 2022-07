Artenvielfalt in der dicht bebauten Innenstadt? Ja, das geht, sagen die Bieneninitiative Speyer und der örtliche Kneipp-Verein. Bei einer naturkundlichen Exkursion ging es deshalb vor Kurzem für zehn Teilnehmende ab aufs heiße Pflaster der Innenstadt – gemeinsam mit Biologe Christoph Mayer.

Schon am ehemaligen Stiftungskrankenhaus gab es den ersten Beleg: ein großes Wildbienenhaus mit Infotafel.

Angeschafft und aufgestellt hat diese Nisthilfe die Bieneninitiative gemeinsam mit der Stadt und dem Baubetriebshof. „Das Wildbienenhaus ist ein Infopunkt über Wildbienen und soll Passanten daran erinnern, wie wichtig die kleinen Bestäuber für Mensch und Natur sind“, teilt Bieneninitiativen-Mitglied Doris Hoffmann dazu mit. Gleich zwei Bienenarten hätten die Teilnehmenden dort gefunden. Sie würden am liebsten mediterrane Kräuter und Blumen zu sich nehmen. „Aber auch in den kleinen ungepflegten Ecken in der Nähe mit ihrem blühenden Distelbewuchs sind Wildbienen, Schwebfliegen und Schmetterlingen willkommen. Sogar Eingänge zu Erdnestern konnte der Biologe dort in offenen Bodenstellen zeigen“, so Hoffmann.

Das „Eldorado“ für die Insekten sei aber der Kneipp-Kräutergarten im Park neben dem Stiftungskrankenhaus gewesen. Claudia Berger und Regina Krauss, beide aktiv engagiert in Planung und Pflege des Gartens, präsentierten dort die blühenden Kräuterbeete mitsamt vielen summenden Besuchern. Wollbienen, Holzbienen, Furchenbienen, Stein-, Acker- und Erdhummel gab es zu sehen. Der Große Kohlweißling, der gar nicht mehr so häufig vorkomme, sei ebenfalls über die rosa Blüten der Hauhechel gezogen, so die Naturfreunde.