Artem Fiedotov vom TSV Speyer hat bei den offenen Böblinger Stadtmeisterschaften die Silbermedaille im Degen der Unter-Elfjährigen gewonnen.

Die Setzrunde beendete Fiedotov mit sieben Siegen und einer Niederlage. So ging es an Platz zwei in die Direktausscheidung. Nach einem Freilos gewann der Speyerer sein Viertel- und Halbfinale jeweils 10:8. Im Gefecht um Gold traf er auf den topeingestuften Alexander Urban vom SV Böblingen, dem er schon zum Auftakt 4:5 unterlag.

Auch das Finale gestaltete sich bis zum Schluss sehr eng. Fiedotovs klasse Aufholjagd nach einem 6:9-Rückstand auf 9:9 blieb unbelohnt. Der Ukrainer verlor mit 9:10.