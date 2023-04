Im Kinocenter Theaterhaus in Speyer sind derzeit und demnächst Art-House- und Kunstprogrammfilmen abseits vom Mainstreamprogramm zu sehen.

Im Programm ist „Im Taxi mit Madeleine“. Der Pariser Taxifahrer Charles hat einen schlechten Tag. Doch dann steigt Madeleine in sein Taxi, eine elegante, resolute 92-Jährige. Da sie in ihrem Alter davon ausgeht, dass es ihre letzte Taxifahrt sein könnte, bittet sie Charles auf dem Weg zum Pflegeheim einige Zwischenstopps einzulegen: Noch einmal möchte sie jene Orte sehen, die wichtig waren in ihrem Leben. Charles, anfangs verärgert und mürrisch, fährt los.

Auch zu sehen ist „Lars Eidinger - Sein oder nicht Sein“. Lars Eidinger ist mit seiner Liebe zur Improvisation und seiner intensiven, körperbetonten Spielweise einer der talentiertesten und vielseitigsten Schauspieler Deutschlands. In dem Film zeigt Reiner Holzemer zum allerersten Mal Eidinger intensive Arbeitsweise.

Ab Donnerstag läuft „Empire of Light“, ab 26. April auch in Originalton Englisch mit deutschem Untertitel. Südengland in den 1980er-Jahren: Hilary ist im Kino mit dem Namen Empire Cinema in einem kleinen Küstenort sozusagen das Mädchen für alles. Die wahre Herausforderung liegt jedoch woanders: Hilary ist an Schizophrenie erkrankt. Der Kinobesitzer Mr. Ellis nutzt Hilarys psychische Krankheit sowohl emotional als auch körperlich schamlos aus. Hilary lässt alles widerwillig über sich ergehen – bis Stephen neu im Kino anfängt.

Museum im Kino

Ab Sonntag gibt es bei Kunst im Kino „Exhibition on Screen: Die größte Vermeer Ausstellung aller Zeiten“, Originalton Englisch mit deutschem Untertitel. Im Frühjahr öffnete das Rijksmuseum in Amsterdam seine Tore für die größte Vermeer-Ausstellung der Geschichte. Der neue Film lädt zu einer exklusiven, vom Direktor des Rijksmuseums und dem Kurator begleiteten Besichtigung der Ausstellung ein. Das Rijksmuseum und das Mauritshuis in Den Haag haben seine Kunst, seine künstlerischen Entscheidungen, die Ausgangspunkte für seine Bildkompositionen und die Entstehungsgeschichte seiner Gemälde intensiv erforscht.

Info

www.theaterhaus-speyer.de