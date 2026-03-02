Der Stadtverband der Linken fordert eine schnelle Sanierung der Schultoiletten am Purrmann-Gymnasium. Er kritisiert städtische „Vertröstungspolitik“.

„Es ist beschämend, dass Schülerinnen und Schüler einen Spendenlauf organisieren müssen, damit grundlegende hygienische Standards erfüllt werden“, erklärt Christian Richter, Direktkandidat der Linken für die Landtagswahl. „Engagement der Jugend verdient Respekt. Aber dass dieses Engagement nötig ist, weil die Stadt ihre Pflicht nicht erfüllt, ist ein politisches Armutszeugnis.“ Der Linken-Kreisverband bezeichnet in einer Pressemitteilung die Sanierung der Jungen-WCs am Hans-Purrmann-Gymnasium als überfällig. Die Zustände seien seit Jahren bekannt: „Schimmel, Gestank, marode Ausstattung“. Das sei „kein Randthema, sondern Ausdruck falscher Prioritäten“.

Zwar seien 100.000 Euro im städtischen Haushalt vorgesehen. Doch seit Jahren würden Probleme verwaltet statt gelöst, heißt es weiter: „Ankündigungen ersetzen keine Sanierung. Wer Mittel einstellt, muss sie zügig, transparent und vollständig einsetzen. Alles andere ist Vertröstungspolitik auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler.“ Auch Linken-Vorsitzender Floris Wittner, einst selbst Schüler am „Purrmann“, äußert sich: „Ich erinnere mich sehr gut an diese Widerlichkeit, an den Gestank und daran, wie unangenehm es war, sie überhaupt betreten zu müssen. Dass sich heute Schülerinnen und Schüler immer noch mit denselben Zuständen konfrontiert sehen, ist schlicht nicht hinnehmbar.“

Ein von Schülerinnen und Schülern organisierter Spendenlauf für die Toilettensanierung findet am Dienstag statt.