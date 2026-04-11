Kleiner Hoffnungsschimmer für FC Arminia Ludwigshafen, der sich beim 1:1 im Heimspiel gegen TuS Koblenz zumindest einen Punkt sicherte.

„Ich hoffe, es wird der Auftakt zu einer Serie. Die kann man ruhig auch einmal mit einem Unentschieden beginnen“, sagte der neue Arminia-Trainer Ralf Gimmy nach dem Abpfiff. Er bescheinigte seiner Mannschaft einen engagierten Auftritt.

Gerade in der ersten Hälfte hatte Gimmys Elf die besseren Chancen, da TuS Koblenz nicht wirklich Gefahr ausstrahlte. Die Gastgeber verteidigten gut, nach sieben Minuten setzte Steffen Straub nach einem Zuspiel von Yassin Memokoh den Ball knapp neben den Pfosten. Ansonsten passierte wenig. Nach dem Seitenwechsel fand Memokoh erneut Straub in der Mitte, dessen Abschluss TuS-Schlussmann Michael Zadach zur Ecke klärte (47.).

Fünf Minuten später grätschte Jhon Mosqera den Koblenzer Igor Blagojevic im Strafraum um – Foulelfmeter. Diesen verwandelte Deny Vyrvch zum schmeichelhaften 0:1 (53.). Gimmy wechselte offensiv, die Arminia übernahm das Heft und erspielte sich einige Torchancen. „Wenn wir uns heute etwas vorwerfen müssen, dann dass wir unsere Tormöglichkeiten nicht konsequent genutzt haben“, legte der Arminia-Trainer den Finger in die Wunde. Noah Hannawald fehlte mehrfach in aussichtsreicher Position die Coolness.

Der Kapitän trifft

So blieb es Kapitän Ricardo Antonaci vorbehalten, nach einem Eckball von Straub den Ball zum 1:1-Ausgleich einzuköpfen. Koblenz verzeichnete zwei Überzahlsituationen nach schnellem Umschalten, die der Gast allerdings ungenutzt ließ. Ein kleiner Rückschlag für die Arminia: Philip Krischa sah in der fünften Minute der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. „Das war natürlich völlig unnötig“, stellte Gimmy mit Blick auf das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Eppelborn am kommenden Mittwoch (19 Uhr) fest.

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