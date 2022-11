Zu einer besonderen Lesung laden die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, das Nachhaltigkeitsmanagements der Stadt Speyer und die Speyerer Freiwilligenagentur gemeinsam ein: Am Dienstag, 22. November, 19 Uhr, liest Birgit Lutz im Historischen Ratssaal aus ihrem Buch „Nachruf auf die Arktis“.

Birgit Lutz, Journalistin und Arktis-Spezialistin, die am Schliersee in Bayern lebt, begibt sich laut Ankündigung auf Spurensuche der unübersehbaren Landschaftsveränderungen, die die Erderwärmung in der Arktis verursacht hat. 2021 reiste sie nach Spitzbergen. Sie berichtet von dem Wandel, der schleichend begann und heute immer schneller voranschreitet. Sie spricht mit Menschen, die direkt davon betroffen sind und mit namhaften Wissenschaftlern, wie Klimaforscher Stefan Rahmstorf oder Klima-Ökonomin Claudia Kemfert, die ihre Beobachtungen einordnen. „Doch nicht Betroffenheit und Ohnmacht stehen im Fokus, sondern der Aufruf, jetzt mutig neu zu denken und zu handeln. Wir alle können das Ruder noch herumreißen“, kündigt die Stadt Speyer an.

Lutz, Jahrgang 1974, ist zweimal auf Skiern von der russischen Eisstation Barneo zum Nordpol marschiert, hat Grönland durchquert und Erfahrungen auf Expeditionsschiffen gesammelt. Ihr Auftritt kommende Woche in Speyer ist von 19 bis 21 Uhr geplant und kostenfrei.