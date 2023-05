Der Fachbereich Stadtentwicklung der Verwaltung bietet am Dienstag, 16. Mai, 17 bis 20 Uhr, einen Rundgang zu dem geplanten Projekt „Stadt, Grün, Fluss“ an. Laut Mitteilung geht es um das Areal Klipfelsau und Maximilianstraße. Die Grünfläche verbinde Rheinpromenade und Innenstadt und soll deshalb aufgewertet werden. Außerdem sollen die Maximilianstraße und ihre Seitenbereiche klimagerechter gestaltet werden, um auch an heißen Sommertagen attraktiv zu sein, schreibt die Stadt weiter. Was dort konkret geplant ist, will die Verwaltung bei dem Rundgang erläutern. Interessierte Bürger können sich dazu bis Donnerstag, 11. Mai, unter der Rufnummer 06232 142236 oder per E-Mail an beteiligung@stadt-speyer.de anmelden. Ein Katalog („Verflechtungskonzept Innenstadt – Stadt, Grün, Fluss“), der die Schwerpunkte des Projekts zusammenfasst, kann im Netz unter www.speyer.de/beteiligung heruntergeladen werden.