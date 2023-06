Ein Architekt, der bekannte öffentliche Gebäude in Speyer mitgestaltet hat, feiert am Mittwoch seinen 90. Geburtstag: Walter Helfrich.

Der gebürtige Speyerer Helfrich war nach seinem Architekturstudium in Kaiserslautern gut 25 Jahre als technischer Leiter und Prokurist der Firma Dupré in seiner Heimatstadt tätig. Er war Bauleiter bei der Errichtung des „alten“ Diakonissen-Krankenhauses, des seinerzeit städtischen Stiftungskrankenhauses sowie des Kaufhofs. „Er erinnert sich noch gut daran, als Kind die Synagoge in Speyer 1938 brennen zu sehen. Er wollte danach sein Leben lang Architekt werden“, berichtet Sohn Andreas.

Helfrich hat sich auch in anderen Bereichen engagiert. Der Katholik war gut drei Jahrzehnte aktives Mitglied im Kirchenvorstand und Vorsitzender des Bauausschusses der Pfarrei St. Hedwig. „Ihn verband eine enge Freundschaft mit Pfarrer Bernhard Linvers“, so sein Sohn. Mit Gattin Renate war er 62 Jahre verheiratet, bis diese 2019 verstarb. Helfrich freut sich auf seinen Ehrentag in guter Gesundheit und nimmt unter anderem als langjähriger Abonnent der RHEINPFALZ Anteil am Geschehen in „seiner“ Stadt seit neun Jahrzehnten.