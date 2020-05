Ab 23. Mai ist zu den gewohnten Öffnungszeiten (Samstag und Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr) das Archäologische Schaufenster in der Gilgenstraße 13 wieder geöffnet. Zu sehen ist die aktuelle Ausstellung „Ein neues Zeitalter beginnt – Die Pfalz in der Bronzezeit“. In der aktuellen Situation geht es nicht ohne Auflagen. Im gesamten Ausstellungsraum gilt der Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen. Während des Aufenthalts ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Allerdings können Vorträge und andere Veranstaltungen zur Zeit noch nicht stattfinden. Infos unter www.archaeologie-speyer.de oder de-de.facebook.com/asspeyer.