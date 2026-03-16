Die Landesarchäologie hat in der Landauer Straße Suchschlitze im Boden geöffnet. Wurde etwas gefunden? Timo Konrad hat den stellvertretenden Leiter David Hissnauer befragt.

Herr Hissnauer, warum wurde in der Landauer Straße nach archäologischen Schätzen gesucht?

Die Stadtwerke wollen in der Landauer Straße einen Kanal legen. Wir gehen nicht in jede Straße, sondern wissen, wo es erforderlich sein könnte. In der Paul-Egell-Straße wurde in der Vergangenheit schon ein römisches Gräberfeld gefunden. Die Römer haben ihre Siedlungen oft von solchen Feldern freigehalten und an Ausgangsstraßen verlagert. Die Landauer Straße ist auch so ein Fall. Deshalb waren wir dort mit Voruntersuchungen tätig. Wenn die Stadtwerke mitten während ihrer Arbeiten auf ein Gräberfeld gestoßen wären, hätte uns das in eine schwierige Lage gebracht. Wir hätten womöglich nicht so schnell Kapazitäten gehabt, zu reagieren. Außerdem kann sich solch eine Situation zu einer größeren Grabung entwickeln, deren Kosten nach dem Denkmalschutzgesetz vom Verursacher zu tragen sind. Es geht auch darum, dass wir den Faktor Zeit auf unserer Seite haben und kritische Situationen im Vorfeld einschätzen können.

Haben Sie etwas gefunden?

Es haben sich keinerlei archäologische Funde gezeigt. Wir konnten die Maßnahme daher schnell beenden. Wir wissen, wo das archäologische Niveau des Gräberfelds liegt, und zwar etwa zwischen 1,20 und 1,40 Meter. Darunter ist nichts mehr zu finden. Wenn, dann ist die Archäologie dort. Es hätten sich Verfärbungen des Bodens zeigen müssen – oder eben Gefäße und Grabbeigaben, die wir dokumentiert hätten. Aber der Boden war steril und wies keine Befunde oder Funde auf.

David Hissnauer Foto: Iversen

Wie läuft so eine Voruntersuchung ab?

Zunächst wurden insgesamt acht Fenster von jeweils zwei auf dreieinhalb Metern eingezeichnet. Dann wird dort der Straßenaufbau mit einem Minibagger aufgegraben. Das erlaubt uns, in den Boden zu schauen. Wir reduzieren damit Wahrscheinlichkeiten, an den übrigen Stellen etwas zu finden.

Wie groß ist denn das archäologische Potenzial, das in Speyer schlummert?

Das Potenzial ist sehr hoch. Die Innenstadt von Speyer ist seit 2020 Grabungsschutzgebiet. Das umfasst das Gebiet des römischen und mittelalterlichen Speyers, das nicht unbedingt deckungsgleich ist. Im Laufe des Mittelalters haben sich schließlich verschiedene Vorstädte wie die Gilgenvorstadt oder die St. Markus-Vorstadt etabliert. Gerade hier im Bereich von Kleiner Pfaffengasse und Maximilianstraße, wo die Landesarchäologie ihren Sitz hat, ist das Schichtenpaket unter unseren Füßen bis zu drei Meter tief. Das römische Speyer lag also deutlich tiefer als das heutige. Häuser wurden gebaut, genutzt und dann abgerissen oder stürzten in sich zusammen. Wenn das über Jahrhunderte wiederholt wird, entstehen Schichten. So ähnlich wie bei einem Sandwich.

Wie sollten sich Privatleute verhalten, die etwas gefunden haben?

Sie sollten es melden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Etwa, es bei der Stadtverwaltung zu melden. Man kann sich auch direkt an uns als Fachbehörde wenden. Das kommt immer mal wieder vor, zum Beispiel bei Verlege- oder Gartenarbeiten. Da schauen wir dann, dass wir schnell vor Ort sind und das dokumentieren. Seltener ist, dass eine Großbaustelle plötzlich mitten in einem archäologischen Fund steht.

Was passiert denn, wenn Sie fündig werden?

Das hängt immer vom Ausmaß dessen ab, was wir finden. Ob zum Beispiel nur ein Bereich einer Baustelle betroffen ist oder mehr. Der eigentliche gesetzliche Auftrag besteht darin, die Archäologie im Boden zu bewahren, aber häufig muss sie durch Ausgrabung entfernt werden. Vor der 2000-Jahr-Feier in Speyer war zum Beispiel der Domplatz mal freigelegt. Da gibt es dann nicht hier und da mal einen Fund, sondern ein richtiges Paket. Da mussten die Schichten sehr filigran abtragen werden.

Kann auch ein längerer Baustopp die Folge sein?

Wir haben eine Reaktionspflicht nach einem Fund. Dieser kommen wir auch schnell nach. Wird zum Beispiel eine Mauer entdeckt und es käme zu einer Kollision, wird überlegt, wie man das umgehen kann. Wenn bei der Tieferlegung eines Kellers zum Beispiel Scherben gefunden werden, werden auch nur diese dokumentiert. Da wird nicht weitergegraben. Was im Boden liegt, soll dort am besten bleiben. Das Klischee, dass auf Baustellen dann monatelang nichts mehr geht, kann ich nicht bestätigen.

Wo wird die Landesarchäologie in Speyer als nächstes tätig?

Wir sind in einem engen Austausch mit den Speyerer Stadtwerken, die ihre Fernwärmeleitungen legen. Da werden wir in den kommenden zwei bis drei Monaten eine abgestimmte Planung machen und in diesem Jahr sicherlich nochmals tätig werden.

Zur Person

Der promovierte Archäologe David Hissnauer (45) ist seit 2014 bei der Außenstelle der Landesarchäologie in Speyer beschäftigt und deren kommissarischer stellvertretender Leiter. Als Gebietsreferent ist er derzeit für die gesamte Pfalz zuständig.

