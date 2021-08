Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Speyer ist im August gegenüber dem Vormonat leicht angestiegen. Wie die Behörde mitteilt , waren 3015 Menschen ohne Job und damit 28 mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote ist damit um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent gestiegen.

„Dieser leichte saisonale Anstieg ist nicht ungewöhnlich“; sagt Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Speyer. In den vergangene beiden Monaten hätten sich verstärkt Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet, die nach ihrer Ausbildung nicht übernommen worden wären. „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass diese jungen Fachkräfte schnell wieder in der Arbeitswelt Fuß fassen können“, so Kuzmanovic weiter. Schließlich sei der Bedarf an Personal weiterhin vorhanden, obgleich die Meldungen neuer Stellen im August etwas zurückgegangen seien.

949 offene Stellen

Konkret haben sich im August 618 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 82 mehr als im Juli und 90 mehr als im August 2020. Im Gleichen Zeitraum konnten 589 Personen wieder in Beschäftigung gebracht werden, 24 weniger als im Juli, jedoch 56 mehr als noch vor einem Jahr. Offene Stellen wurden im August 237 gemeldet, 71 weniger als im Juli, allerdings 90 mehr als vor einem Jahr. Aktuell sind 949 Jobs zu vergeben, 54 mehr als im Juli und 260 mehr als im August des Vorjahres. „Wir beraten verstärkt hinsichtlich beruflicher Qualifizierungen, denn davon können sowohl geringqualifizierte Menschen profitieren als auch Branchen, die mit Fachkräftemangel kämpfen“, sagte Kuzmanovic.