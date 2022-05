Die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Speyer der Agentur für Arbeit Ludwigshafen ist im April wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie angekommen. Doch wie sich ein andere Ereignis auswirken wird, ist unklar.

Ab Juni erhalten hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine Leistungen zum Lebensunterhalt vom Jobcenter. „Dadurch wird es zu einem größeren Zulauf im Jobcenter kommen“, wird Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit in Speyer, in einer Pressemitteilung zitiert. Im April aber seien die Zahlen rückläufig gewesen.

Im Speyerer Bezirk waren im Vormonat demnach mit 2682 Personen 25 weniger arbeitslos gemeldet als im März und 546 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank im April um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent. 527 Personen haben sich im April arbeitslos gemeldet, acht mehr als im März, heißt es in der Statistik. Im selben Zeitraum konnten 560 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, vier weniger als im Vormonat. „Die Arbeitslosenquote ist in Speyer wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen“, so Kuzmanovic.

Im April habe im Speyerer Arbeitsagentur-Bezirk auch die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder zugelegt. Dem Arbeitgeber-Service wurden laut Pressemitteilung der Behörde 238 neue Jobmöglichkeiten gemeldet. Das seien 41 mehr als noch im Vormonat März. Der Bestand umfasse aktuell 1244 Stellen, von denen 944 direkt im Speyerer Stadtgebiet angesiedelt seien.