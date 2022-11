Die Arbeitslosigkeit ist im November, wie im Vormonat, leicht zurückgegangen. Wie die zuständige Agentur für Arbeit Ludwigshafen mitteilt, suchen viele Firmen weiterhin dringend neues Personal. Um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent ist demnach die Arbeitslosenquote im November gesunken. Im Stadtgebiet ist die Quote mit 5,6 Prozent Arbeitslosigkeit höher als im Rhein-Pfalz-Kreis (3,8 Prozent), dessen südlicher Teil in die Daten des Geschäftsstellenbezirks Speyer einbezogen wird. In Ludwigshafen lag die Arbeitslosenquote bei 6,8 Prozent, in Frankenthal bei 5,8 Prozent.

Mit 2614 Menschen waren im Speyerer Bezirk 69 weniger Menschen arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat – allerdings sind das sechs Arbeitslose mehr als im November des Vorjahres. In den vergangenen vier Wochen haben sich 540 Personen arbeitslos gemeldet, 609 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Für den Speyerer Bezirk seien der Agentur im November 187 neue Stellen gemeldet worden, 39 weniger als im Oktober. Der Bestand umfasse derzeit 1295 Stellen, 969 davon liegen im Stadtgebiet.