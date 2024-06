Keine wesentliche Entspannung auf dem Arbeitsmarkt: Im Speyerer Bezirk der Agentur für Arbeit verharrte die Arbeitslosenquote im Mai bei 5,0 Prozent.

Auch in absoluten Zahlen gab es kaum Veränderung. Mit 2860 Personen waren laut Agentur nur zwei weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Steigerung um 220 Personen. Dem Arbeitgeber-Service wurden 124 neue Stellen gemeldet, sechs weniger als im Vormonat. Der Bestand umfasst laut Agentur momentan 793 Jobmöglichkeiten, davon 563 in der Stadt Speyer und die anderen im Umland.

„Unser Fokus liegt weiterhin auf der Vermittlung und Unterstützung von Arbeitsuchenden, indem wir hierbei auch hinsichtlich Weiterbildungsmöglichkeiten beraten“, wird Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur in Speyer, zitiert. Außerdem werde „alles darangesetzt, Arbeitgeber zu unterstützen“. Die Speyerer Arbeitslosenquote liegt unter der in den benachbarten Geschäftsstellenbezirken Ludwigshafen (7,9 Prozent) und Frankenthal (5,9 Prozent). Nach Gebietskörperschaften getrennt, hat die Stadt Speyer eine Quote von 6,1 Prozent und der Rhein-Pfalz-Kreis von 4,2 Prozent.