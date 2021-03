Einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen im März hat die Agentur für Arbeit am Mittwoch für den Bezirk Speyer verkündet. Mit 3238 Personen im März seien 30 weniger arbeitslos gemeldet als im Februar, allerdings 601 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Speyer sank somit im März um 0,1 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent (Speyerer Stadtgebiet: 6,9 Prozent). Noch vor einem Jahr hat die Quote für den Bezirk Speyer laut Mitteilung der Agentur für Arbeit bei 4,7 Prozent gelegen. Auch in Ludwigshafen und Frankenthal sank die Arbeitslosenquote um jeweils 0,1 Prozentpunkte auf 10,1 sowie 6,9 Prozent.

„Wir leben seit über einem Jahr mit der Corona-Pandemie. Die Arbeitslosigkeit ist in Speyer seitdem im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent gestiegen. Dass der Arbeitsmarkt angesichts dieser großen Krise vergleichsweise robust geblieben ist, verdanken wir vor allem dem Instrument der Kurzarbeit. Damit konnten wir die Arbeitsplätze vieler Menschen sichern und die Wirtschaft stabilisieren“, so Zeljko Kuzmanovic, Speyerer Geschäftsstellenleiter der Agentur.

Während sich 564 Personen im März arbeitslos meldeten (11 mehr als im Februar, 77 weniger als im März 2020), hätten dagegen 585 Personen ihre Arbeitslosigkeit im März beenden können (8 mehr als im Februar, aber 123 weniger als im Vorjahr). Auch die Meldungen neuer Arbeitsgelegenheiten nehmen laut Mitteilung zu. 205 neue Stellen seien im März gemeldet worden – 43 mehr als im Vormonat, 27 weniger als im Vorjahr. Insgesamt umfasse der Stellenbestand somit 712 Jobangebote. Kuzmanovic ist sicher: „Der zunehmende Fachkräftebedarf bleibt auch nach der Pandemie eine große Herausforderung.“