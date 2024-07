In Speyer und Umgebung war zuletzt ein erneuter leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Quote im Juli lag laut Agentur für Arbeit bei 5,1 Prozent. Im Juni 2024 hatte sie 5,0 Prozent betragen, im Juli vorigen Jahres 4,8 Prozent.

Nach Einschätzung der Agentur wirkt sich das Ausbildungsende vieler junger Leute auf die Quote aus: „Im Juli beenden viele junge Leute ihre Ausbildung. Wer keinen Anschlussvertrag erhält, muss sich erst einmal arbeitslos melden“, erklärt Zeljko Kuzmanovic, Leiter der Geschäftsstelle in Speyer. Die Entwicklung sei auch im Ludwigshafener und Frankenthaler Bereich der Agentur zu spüren, so Geschäftsführer Daniel Lips: Der Übergang von der Schule, der Ausbildung oder dem Studium in die Beschäftigung gelinge nicht in allen Fällen.

Auf den gesamten Agenturbezirk bezogen ist laut Lips der Anstieg an Arbeitslosen im Bereich der Unter-25-Jährigen mit 7 Prozent im Vergleich zum Vormonat am größten ausgefallen. Die Chancen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, stünden jedoch gut: Arbeitgeber hätten im Juli wieder mehr Personalbedarf gemeldet. „Dem Arbeitgeberservice wurden 577 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 185 mehr als im Vormonat, 91 weniger als vor einem Jahr. Der Bestand umfasst aktuell 3424 Stellen.“

Chancen für Fachkräfte

Für den Speyerer Teilbereich sieht es jedoch schwieriger aus: Hier seien 772 dieser 3424 Stellen angesiedelt, was einen Rückgang um 20 gegenüber dem Vormonat und um 273 gegenüber dem Vorjahr bedeute. Demgegenüber stünden 2905 Arbeitslose in diesem geografischen Bereich, 31 mehr als im Vormonat und 140 mehr als vor einem Jahr. Geschäftsstellenleiter Kuzmanovic ist dennoch optimistisch: „Trotz schwächelnder Wirtschaft haben aktuell vor allem gut ausgebildete Fachkräfte gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.“ Lips rechnet „nach der Sommerpause mit weiteren Einstellungen bei Unternehmen und damit positiven Effekten für den regionalen Arbeitsmarkt, auf dem derzeit viel in Bewegung ist“.

Auch für junge Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen, gebe es noch ein großes Angebot: Von den seit Oktober gemeldeten 2243 Ausbildungsstellen im gesamten Agenturbezirk seien noch 703 unbesetzt. Auf der anderen Seite seien der Agentur noch 664 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bekannt, 109 weniger als im Juli des vergangenen Jahres. Geschäftsführer Lips rät der Zielgruppe, schnellstmöglich Kontakt zur Berufsberatung aufzunehmen, denn in der „heißen Phase“ auf dem Ausbildungsmarkt gebe es noch viele Möglichkeiten.

Speyer hat Vorzüge

Trotz der rückläufigen Entwicklung: Der Speyerer Teilbereich der Arbeitsagentur steht in den Kennwerten noch besser da als Nachbargebiete: Der Arbeitslosenquote von 5,1 Prozent stehen für Frankenthal 6,4 Prozent sowie für Ludwigshafen 8,1 Prozent gegenüber (jeweils mit Umland). Allein auf die Stadt Speyer bezogen, beträgt die Quote 6,3 Prozent, im Rhein-Pfalz-Kreis 4,2 Prozent.

Kontakt

Berufsberatung unter 0800 4555500 (kostenfrei) oder E-Mail Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Termine beim Arbeitgeber-Service: Telefon 0800 4555520 oder E-Mail Ludwigshafen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de.